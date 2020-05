Spinner: Viren benutzen in der Regel sogenannte Co-Rezeptoren, die sie zum Eindringen in die menschlichen Zellen benötigen. Viren können sich selbst nicht vermehren. Sie sind auf menschliche Zellen entsprechend angewiesen, um sich dort vermehren zu können. Das heißt, sie missbrauchen in gewisser Art unsere menschlichen Zellen.