Wie sollen wir mit dem Corona-Wissen umgehen?

"Wer meint, dass wissenschaftliches Wissen so viel Eindeutigkeit erzeugen könne, dass sich medizinische Wirksamkeit eindeutig planen lässt, unterschätzt die Komplexität des Transfers von Wissen in Praxisfelder", schreibt der Soziologe Armin Nassehi. Es sei also nicht nur die Stunde der Mikrobiologie, sondern auch die Stunde der Makrosoziologie, folgerte er.