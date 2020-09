Die Angst vor dem Coronavirus und seinen Folgen ist trotzdem hochinfektiös. "Das liegt begründet in der Unsicherheit der Situation - es ist tief veranlagt, das zu tun, was andere tun", sagt Hübner. Hamstereinkäufe sind also ansteckender als das Virus selbst.



"Die Lieferketten für Mehl und Nudeln sind keineswegs gefährdet", versucht auch Helmut Fickenscher, Präsident der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten zu beruhigen. Dafür seien Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel vielerorts ausverkauft - eine Gefahr für viele Menschen.



"Wer chronisch herz- oder lungenerkrankt ist oder an Immunschwäche leidet, ist auf solche Masken angewiesen", sagt Fickenscher. Gesunde Menschen könnten sich dagegen nicht mal vor Ansteckung schützen mit den Atemschutzmasken. Genauso bei Desinfektionsmitteln: In Arztpraxen dringend benötigt, seien sie im Haushalt überflüssig. "Händewaschen mit Seife hilft genauso gut."