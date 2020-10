Zwei Millionen EU-Bürger passieren auf dem Weg zur Arbeit regelmäßig die Grenzen ihres Mitgliedstaats. Diese sogeannte Personenverkehrsfreiheit ist eine der Grundlagen des Binnenmarkts. Man könnte also annehmen, die Europäische Union habe von Beginn der Covid-19-Pandemie an ein Auge gehabt auf die Interoperabilität – also die Anschlussfähigkeit der Handy-Apps zur digitalen Kontaktnachverfolgung. Weit gefehlt.