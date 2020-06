Trotzdem will Adèle, Rezeptionistin aus Paris, die App nicht nutzen. "Ich finde, das schränkt die menschlichen Beziehungen noch mehr ein. Es sät mehr Misstrauen." Camille, Studentin in Paris, denkt, die App könne im öffentlichen Nahverkehr nützlich sein. Die App verwenden? Das will sie selbst nicht. So droht aber schon der nächste Misserfolg für die Regierung Macrons.