In den vergangenen Tagen hatten nach und nach alle Bundesländer verfügt, dass ihre Schulen und Kitas kommende Woche schließen, in den meisten Ländern bereits ab Montag. Teilweise soll es in den Einrichtungen eine Notfallbetreuung geben, neben Mecklenburg-Vorpommern etwa in Hessen, Sachsen oder Berlin. Brandenburgs Schulen sollen am Mittwoch schließen, Thüringen und Baden-Württemberg beginnen am Dienstag mit den Maßnahmen.