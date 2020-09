In Deutschland steigt indes die Zahl an Infizierten, so wurde der erste Coronavirus-Fall in Berlin bestätigt, die aktuelle Entwicklung beobachtet unser Liveblog. Die betroffene Person ist nach Informationen der Senatsverwaltung isoliert und wird stationär behandelt. Derzeit sind rund 130 Menschen in Deutschland positiv auf das Virus getestet worden. Am stärken betroffen ist weiterhin Nordrhein-Westfalen mit mehr als 70 Fällen, die meisten davon im Kreis Heinsberg.