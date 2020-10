Hunger - ein Zustand, der für Millionen Menschen weltweit täglich Realität ist. Der Welthunger-Index der Welthungerhilfe soll die Aufmerksamkeit auf die Regionen in der Welt legen, in denen am dringendsten zusätzliche Ressourcen im Kampf gegen den Hunger benötigt werden. Aktuell ist die Welt laut der Organisation "nicht auf Kurs" was das Ziel der internationalen Gemeinschaft "Zero Hunger 2030" angeht.