Marlehn Thieme: Die Corona-Pandemie ist in den Entwicklungsländern zumeist kein so großes gesundheitliches Problem, während die wirtschaftlichen Folgen erschreckend sind. 60 Prozent der Menschen arbeiten im sogenannten informellen Sektor, das heißt, sie sind Wanderarbeiter oder Tagelöhner. Diese Menschen können nicht mehr zur Arbeit gehen und sind dann nach ganz wenigen Tagen am Ende ihrer Vorräte sowie Barmittel. Zudem steigen die Lebensmittelpreise und das vergrößert die Hungersituation in den sowieso schon prekären Hungersituationen der Entwicklungsländer.