Besonders an den Startrampen ist das Virus zu spüren. Am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana sind bis auf weiteres alle Starts abgesagt. Von dort startet die europäische Trägerrakete Ariane 5. In diesem Sommer sollte Ariane 6 ihren Erstflug absolvieren. Daraus wird nun erst mal nichts.