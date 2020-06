Im November 2019 wird in der chinesischen Stadt Wuhan zum ersten Mal das Virus mit dem späteren Namen SARS-CoV-2 bei einem Menschen nachgewiesen. Am 31. Dezember 2019 beschließt Taiwan, Reisende aus Wuhan bei Ihrer Ankunft auf Symptome zu überprüfen und informiert die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Chinas offizielle Ausbruchsmeldung nahm die WHO am 5. Januar in ihre Liste auf. Erst am 11. März 2020 klassifiziert die WHO die Verbreitung des Virus als Pandemie.