Die WHO und Unicef erklärten, dass rund 355 Millionen in Schulen gehen, die zwar über Waschvorrichtungen verfügen, aber in denen keine Seife vorhanden war. Rund 462 Millionen Mädchen und Jungen besuchten Schulen, die keine Wasserhähne oder kein Wasser hätten. Weiter hielten die beiden Organisationen fest, dass gut ein Drittel aller Schulen ihren Schülern kein Trinkwasser anbieten könnten. Die WHO und Unicef gehören zu den Vereinten Nationen.