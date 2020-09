Sars und die aktuell sich ausbreitende Lungenkrankheit Covid-19 sind nicht die einzigen Erkrankungen, die auf Tiere zurückgeführt werden. Die jüngsten Ebola-Epidemien in Afrika werden ebenfalls mit Wildtierhandel in Verbindung gebracht. Die Vogelgrippe hatte ihren Ausgang vermutlich 1997 in Hühnern auf einem Markt in Hongkong.



Wissenschaftlich ist noch nicht abschließend geklärt, wie das aktuelle Coronavirus Menschen befallen konnte. Vieles deutet darauf hin, dass es ursprünglich von Fledermäusen stammt, die zunächst ein anderes Tier ansteckten. Von diesem wiederum soll das Virus auf einem Markt in der chinesischen Stadt Wuhan auf Menschen übergegangen sein.