Frey: Ich habe größten Respekt vor den Kolleg*innen, die sich nahe herangetraut haben - von Heinsberg bis Rio. In Brasilien zu arbeiten, ist aktuell mit tatsächlichen Risiken verbunden. Wer aus Johannesburg oder Nairobi reportiert, befindet sich auf einer echten Gratwanderung zwischen der notwendigen Information des deutschen Publikums über die Zustände vor Ort und andererseits der Verantwortung für sich und die Mitarbeiter*innen.



Aber auch in deutsche Kliniken zu gehen, Mediziner*innen über Wochen immer wieder zu begleiten, das Personal in Alten- und Pflegeheimen bei ihrer Arbeit bis an die Grenzen zu beobachten - da ist man am Kern des journalistischen Beobachtens. Glücklicherweise konnten wir auch Erfolgsgeschichten erzählen, von Menschen die geheilt und entlassen wurden.