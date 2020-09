Viele der neuen Krankheiten entstehen in Afrika, sagen die Forscher. Ein Grund: Auf Märkten wird traditionell "Bushmeat", also Wildtiere wie Affen und Antilopen, verkauft. Fleisch wird meist nur kurz über offenes Feuer gehalten, sodass es in Teilen roh bleibt und Erreger nicht abgetötet werden. Beim Schlachten oder Essen könnten neue Viren dann die Artengrenze überwinden. Gut möglich, dass es so auch auf dem Markt in Wuhan passiert ist.