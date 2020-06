Corona-Pandemie - Wann kommt sie denn, die zweite Welle?

Vermutlich kommt eine zweite Welle - wenn überhaupt - erst im Herbst. Maier sagte, man müsse "damit rechnen, dass es im Herbst ein Wiederaufflammen gibt, weil man sich dann beispielsweise wieder öfter in geschlossenen Räumen aufhält". Eine Studie von US-Forschern deutet darauf hin, dass sich Menschen in geschlossenen Räumen durch winzige Schwebeteilchen in der Luft häufiger anstecken, als bisher angenommen.