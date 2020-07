Auch wenn die Infektionszahlen Mut machen: Bis zum 31. Juli gilt in Italien noch der Notstand. Deutsche Urlauber dürfen ohne Beschränkungen nach Italien einreisen. Sie müssen – im Gegensatz zu Touristen aus Nicht-EU-Ländern - auch nicht in Quarantäne. Innerhalb Italiens kann man sich ungehindert fortbewegen. In Geschäften oder anderen geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht. An Stränden müssen Abstandsregeln eingehalten werden.