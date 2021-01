Haben alle Vorsichtsmaßnahmen nicht geholfen, rät das BSI davon ab, die Kriminellen zu bezahlen. So ist es keinesfalls sicher, dass die Täter auch Wort halten und die Entschlüsselung tatsächlich klappt. Zudem wird derzeit ein Verbot für solche Zahlungen debattiert, um die Erpresser finanziell auszutrocknen. Dies ist auch dringend notwendig. So gab eine Gruppe damit an, in nur einem Jahr 100 Millionen Dollar erbeutet zu haben.