Currywurst: Imbiss-Klassiker wird 75

In Ost-Berlin kredenzte "Konnopke's Imbiß" 1960 in Ost-Berlin die erste Currywurst in der DDR . Der Imbiss befindet sich noch heute in Familienbesitz, inzwischen in vierter Generation. Aber was macht eine gute Currywurst aus? Linda Konnopke verrät: Der Geschmack, die Zusammensetzung der Rohstoffe, die Verarbeitung "und in unserem Fall das Flair der Großstadt".