Vor gut 100 Jahren liegt Deutschland nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg am Boden. Ein Student aus Heidelberg besucht die USA und organisiert von dort aus Stipendien für seine Kommilitonen in der Heimat. Aus der Idee entwickelt sich im Januar 1925 der Vorläufer des heutigen DAAD, kurz für Deutscher Akademischer Austauschdienst. Der Heidelberger Student, Carl Joachim Friedrich, wird später noch eine Menge von sich reden machen - unter anderem hat er am Grundgesetz mitgewirkt.