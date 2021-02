Bangalter und Homem-Christo machten sich zunächst in Clubs einen Namen und landeten mit dem Song "Da Funk" 1995 einen ersten Hit. Ihr erstes Album "Homework" erschien 1997 und löste einen Hype um französische House-Musik aus. Hits von Daft Punk wie "One More Time" oder "Human After All" feierten in den Clubs Erfolge.