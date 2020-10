Unter Protest haben in Mittelhessen Rodungen für den umstrittenen Ausbau der Autobahn 49 begonnen. Umweltaktivisten besetzten ein Waldstück in der Nähe des Dannenröder Forsts und harrten trotz eines Großaufgebots der Polizei stundenlang in den Bäumen aus. Bis zum Nachmittag räumte die Polizei mehrere Baumhäuser, zahlreiche Demonstranten wurden in Gewahrsam genommen.