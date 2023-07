Schätzungen zufolge leben insgesamt 30 bis 100 Billionen Mikroben in unserem Darm. Bei jedem Menschen ist die Zusammensetzung anders. Rund 1.000 Bakterien-Arten wurden bisher identifiziert. Bei etwa der Hälfte von ihnen ist nicht klar, welche Aufgabe sie haben und wie sie mit den anderen Bakterien interagieren. Auch was sie letztlich im Körper bewirken, ist weitgehend unklar. Ebenso, welche Auswirkungen ein gestörtes Gleichgewicht der Darmflora auf den gesamten Körper und seinen Stoffwechsel haben kann.



Längst steht aber fest: All diese Bakterien sind nicht "nur" für die Verdauung zuständig, sondern beeinflussen auch das Immunsystem. Über Nervenbahnen können sie außerdem sogar mit unserem Gehirn kommunizieren. Neuere Forschungen zeigen zum Beispiel auch, dass sie mit der Leber in Verbindung stehen und beim Abbau von Schadstoffen helfen. Anscheinend gilt: Je größer die natürliche Bakterien-Vielfalt in unserem Darm, desto gesünder der Mensch.

Das Mikrobiom im Darm (CC BY 4.0)