In Deutschland erkranken nach Angaben des Robert-Koch-Instituts jährlich rund 33.000 Männer und 28.000 Frauen an Darmkrebs. Er gehört der Deutschen Krebsgesellschaft zufolge zu den drei häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen und Männern in Deutschland, obwohl sich seit 2004 ein kontinuierlicher Rückgang der Erkrankungsraten in allen Altersgruppen ab 55 Jahren zeigt.



Darmkrebs tritt überwiegend ab dem 50. Lebensjahr auf, wobei Frauen meist später erkranken als Männer. Mehr als die Hälfte der Betroffenen erhält die Diagnose nach dem 70. Lebensjahr.