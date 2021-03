Der Verkaufserlös der bundeseigenen Salzgitter AG war das Startkapital der neugegründeten DBU. Das waren damals 2,5 Milliarden D-Mark (umgerechnet 1,28 Milliarden Euro). Das heutige Stiftungskapital liegt bei 2,3 Milliarden Euro. Zustande kommt das Anwachsen des Kapitalstocks durch so genannte grüne Geldanlagen, also Investitionen beispielsweise in Fonds, die ökologisch korrekte Produkte oder Projekte in ihrem Portfolio haben.