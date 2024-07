Delmenhorst: 14-Jährige nach Blitzeinschlag gestorben

Das Mädchen gehörte zu einer achtköpfigen Familie, welche am Sonntag vor einer Woche in einem Delmenhorster Park von einem Blitz getroffen worden war. Das Mädchen musste, genau wie ihr fünf Jahre alter Bruder, wiederbelebt werden. Zu dem Zustand des Jungen gebe es keinen neuen Informationen, so die Polizei.