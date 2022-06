Heard hatte Depp in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Washington Post" Missbrauch und häusliche Gewalt vorgeworfen. Depps Name wurde in dem Artikel nicht genannt, doch sahen er und seine Anwälte einen klaren Hinweis auf Vorwürfe, die Heard im Rahmen ihrer Scheidung 2016 erhob. Depp verklagte Heard wegen Verleumdung auf Zahlung von 50 Millionen Dollar. Heard antwortete mit einer Gegenklage auf 100 Millionen Dollar. Depp musste nicht nur beweisen, dass er Heard nie geschlagen hatte, sondern auch, dass ihr Gastbeitrag aus Bosheit geschrieben wurde, ihn verleumdet und seinen Ruf geschädigt hat. Der größte Teil des Zivilprozesses drehte sich um die Frage, ob Depp Heard tatsächlich misshandelt hat.



Heard sagte aus, Depp habe sie mehrere Male körperlich und sexuell attackiert. Zur Sprache kam etwa ein angeblich handgreiflicher Streit in Australien, wo Depp eine Fortsetzung der Piraten-Filmsaga "Fluch der Karibik" drehte. Dort soll er bei der Auseinandersetzung eine Fingerkuppe verloren haben. Heard gab wiederum an, Depp habe mit einer Schnapsflasche einen sexuellen Übergriff auf sie verübt. Depp bestritt, jemals gewalttätig gegenüber Heard gewesen zu sein. Vielmehr sei sie die Aggressive in ihrer Beziehung gewesen. Beide warfen sich gegenseitig vor, die Karriere des jeweils anderen zerstört zu haben.