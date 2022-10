Depression im Winter : Die kalte Jahreszeit bewältigen

Es ist sogar so, dass sich manche psychische Erkrankungen wie Angststörungen in schlimmen Zeiten, zum Beispiel Kriegszeiten, sogar bessern und krankhafte Ängste durch Realängste ersetzt werden. Bei Menschen mit einer Veranlagung zu Depressionen, da möchte ich nicht ausschließen, dass sie in Grübelschleifen geraten und die Dinge noch katastrophaler erleben, als sie in Wirklichkeit sind - und sich sozusagen in eine Depression hineinarbeiten.