Es fühlt sich völlig verrückt an, ein Teil dieser Sache zu sein. Billie Eilish

Man darf also gespannt sein, was die bisher schrill und unangepasst daherkommende Billie Eilish aus ihrer Bond-Chance macht. Der Druck dürfte auch für diese hochtalentierte, selbstbewusste Sängerin groß sein nach dem Riesenerfolg bei Fans und Kritikern mit der Hitsingle "Bad Guy" und dem Nummer-eins-Album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Dass sie (allerdings eher reduzierte) Jazzpop-Balladen singen kann, hat sie mit "Listen Before I Go" und "I Love You" schon bewiesen. Über den neuen Bond-Titelsong weiß man bisher so gut wie nichts.