BGH: Desinfektionsmittel kann nicht hautfreundlich sein

Biozide sind Produkte und Substanzen, die Schäd- und Lästlinge wie Mäuse, Ratten oder Insekten, aber auch Bakterien oder Pilze bekämpfen. Sie werden in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. in Holzschutzmitteln oder Mückensprays, aber auch in Putz- oder Desinfektionsmitteln.