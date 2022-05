Falschinformationen in Zeiten des Krieges

Desinformationen und Fake News umschreiben heutzutage im weiteren Sinne Falschinformationen, so Kommunikationswissenschaftler Matthias Kohring. Das sei jedoch nicht immer so gewesen. Früher verstand man in der Wissenschaft unter dem Begriff Fake News Nachrichtensatire, erklärt der Wissenschaftler.



Während der Begriff Fake News damals nichts Verwerfliches bezeichnete, ist er heute eher negativ belastet, so Kohring. Auslöser dafür sei der amerikanische Wahlkampf im Jahr 2016 gewesen. Donald Trump und später weitere Politiker fingen an, den Begriff für sich zu instrumentalisieren, um damit unliebsame Berichterstattung zu diskreditieren, so Kohring. Nach dem amerikanischen Wahlkampf sei der Begriff deshalb in der Wissenschaft verpönt gewesen. Man spricht laut Kohring stattdessen von Desinformationen.