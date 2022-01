In Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt sind am Freitag in Erinnerung an den vor 17 Jahren in einer Polizeizelle ums Leben gekommenen Oury Jalloh Hunderte Menschen auf die Straße gegangenen. Der Protestzug der Initiative in Gedenken an den aus Sierra Leone stammenden Asylbewerber, für den bundesweit mobilisiert wurde, führte unter dem Motto "No justice, no peace - Wir fordern Aufklärung!" quer durch die Stadt.