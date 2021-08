Amin hat 2002 erstmals für die Bundesregierung in der Kabuler Botschaft gearbeitet. In den letzten 15 Jahren war er ein ranghoher Angehöriger der afghanischen Regierung. Zuletzt war er für das afghanische Finanzministerium tätig, hatte eine Wohnung in Kabul und besuchte seine Frau und die drei Kinder möglichst oft zu Hause in Nordrhein-Westfalen.