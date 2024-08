DB-Anschlag: Polizei prüft mutmaßliches Bekennerschreiben

Polizei prüft Echtheit : Bahn-Anschlag: Bekennerschreiben aufgetaucht?

03.08.2024 | 19:49 |

Am Montag setzten Unbekannte einen Kabelschacht an den Gleisanlagen der Deutschen Bahn in Bremen in Brand. Jetzt ist ein mutmaßliches Bekennerschreiben aufgetaucht.