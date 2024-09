Deutsche Bahn: Fernzüge im August wieder unpünktlicher

Verspätungen im Fernverkehr gehen ab sechs Minuten Verzögerung in die Statistik ein . Neben dieser betrieblichen Pünktlichkeit misst die Bahn auch die sogenannte Reisendenpünktlichkeit. Sie zeigt an, wie viel Prozent der Fahrgäste im entsprechenden Zeitraum fahrplanmäßig am Ziel ankamen.