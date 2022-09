Debatte um Kirchenreform droht zu eskalieren

Das Reformprojekt "Synodaler Weg" war eines der Hauptthemen der viertägigen Beratungen in Fulda. Am Ende ist klar, der Dissens unter den Bischöfen bleibt. Eine kleine Gruppe von Bischöfen möchte die Reformen etwa bei der Sexualmoral, der Rolle der Frau in der Kirche oder der Lockerung der Zölibatspflicht nicht mitgehen. Sie sehen einen Bruch mit der traditionellen Lehre und fühlen sich in ihrer Position durch Kritik am Reformprozess "Synodaler Weg" aus dem Vatikan bis hin zum Papst bestärkt.