Zwei Bierkartons stehen vor dem Feuerwehrhaus in Mountain Lagoon, einer Ansammlung von ein paar Häusern mitten im Wald, mitten in den Blue Mountains. Ein Unbekannter hat mit Filzstift "Thank you" darauf geschrieben und sie vor dem verschlossenen Rolltor abgelegt. Ein stiller Dank für die unermüdliche Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in dem verschlafenen Nest, eineinhalb Autostunden von Sydney entfernt.