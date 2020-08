Gletschereis entsteht durch jahrelange Komprimierung des Schnees in hochalpinen Regionen, in denen die Schneefälle des Winters im Sommer nicht restlos abtauen. Frischer Schnee wird im Laufe eines Winters zunächst kompakt und verdichtet sich zum bei Tourenskifahrern beliebten "Firn" - daher rührt auch die in manchen Alpentälern übliche Bezeichnung "Ferner" für Gletscher.