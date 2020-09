Derzeit, so die Kritik, habe man keinen Einfluss auf die Verträge der Labels mit Streamingdiensten wie Spotify, Apple oder Amazon - und keinerlei Einblick in Abrechnungsunterlagen. "Alle Erlöse kommen in einen Topf und werden dann an die Musikfirmen ausgeschüttet, nach Abzug dessen, was die Streamingplattformen selbst einbehalten", erklärte Maurer.



"Die Musikfirmen verteilen das Geld dann nach einem Schlüssel, der nicht offen kommuniziert wird, an die Künstler" - eine Art Wundertüte. Besserung sollen "nutzerzentrierte Abrechnungsmodelle" schaffen: Der monatliche Obolus eines Musikhörers von etwa zehn Euro fließt dabei nicht in einen großen Topf, sondern an diejenigen Künstler, die der Kunde tatsächlich hört.



Wer also einen Monat lang nur Musik von Bob Dylan streamt, zahlt auch nur für Dylan ein. Die großen Musiklabels stehen durchaus unter Druck, weil Künstler mit der digitalen Vermarktbarkeit ihrer Musik verstärkt eigene Wege gehen können, bei Erfolg also auch mehr Macht haben.