Carolin Kebekus hatte in der Königskategorie einst über Jahre den Ton angegeben. Brugger zeigte sich sichtlich überrascht. Als ihr die Trophäe - ein kleines, lachendes Ei - präsentiert wurde, sagte sie: "Mein Baby ist fast so groß wie dieser Preis jetzt. Es bedeutet mir auch beinahe so viel." Brugger hatte erst am Tag zuvor öffentlich gemacht, dass sie schwanger ist.