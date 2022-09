Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises im ZDF findet erstmals an zwei aufeinanderfolgenden Abenden statt. Am Dienstag, 13. September 2022, präsentiert Jana Pareigis "Die Nacht der Kreativen - Der Deutsche Fernsehpreis 2022" in der ZDFmediathek und im ZDF-Hauptprogramm um 0.45 Uhr. Darin würdigen Prominente und bekannte Fernsehschaffende insbesondere die professionelle Arbeit renommierter Fachfrauen und -männer, die in elf Kategorien ausgezeichnet werden.



Barbara Schöneberger führt am Mittwoch, 14. September 2022, 20.15 Uhr, durch die Gala "Die TV-Highlights des Jahres - Der Deutsche Fernsehpreis 2022" mit großen Unterhaltungsmomenten, Überraschungen, Musik und emotionalen Auszeichnungen - in insgesamt 19 Kategorien werden Preisträgerinnen und Preisträger an diesem Abend geehrt.