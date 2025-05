Lola für besten Spielfilm geht an "September 5"

Der Thriller "September 5" von Tim Fehlbaum über das Olympia-Attentat 1972 in München ist beim Deutschen Filmpreis mit der Goldenen Lola ausgezeichnet worden. Das gab die Deutsche Filmakademie in Berlin bekannt.

Beim Deutschen Filmpreis hat Starpianist Igor Levit an die verstorbene Margot Friedländer erinnert. Die Anwesenden würdigten die Holocaustüberlebende mit einer Schweigeminute.

Er erzählt die Geschehnisse beim Olympia-Attentat am 5. September 1972 aus der Sicht eines US-amerikanischen Fernsehteams, das eigentlich über die Wettkämpfe berichten sollte. Stattdessen werden die Journalisten zu Live-Reportern einer Geiselnahme israelischer Sportler durch ein palästinensisches Terrorkommando.

ZDF-Filmexperte Peter Twiehaus empfiehlt das Filmdrama „September 5“ von Tim Fehlbaum und die romantische Komödie „We Live in Time“.

"September 5" ist ein packendes Drama, minuziös und unaufgeregt erzählt. Bei den Oscars in diesem Jahr war der Film für das beste Original-Drehbuch nominiert, ging aber leer aus.

Die Lola in Silber gewann der Politthriller "Die Saat des heiligen Feigenbaums" von Mohammad Rasoulof über die Proteste im Iran nach dem Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini im September 2022. Das Drama "In Liebe, Eure Hilde" von Andreas Dresen räumte die Lola in Bronze ab.