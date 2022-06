Deutscher Filmpreis : Neun Lolas für "Lieber Thomas"

Schauspielerin Meltem Kaptan wurde beste Hauptdarstellerin.

Ausgezeichnet wurde sie für ihre Rolle im Drama "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush". Darin spielt sie die Mutter des langjährigen Guantánamo-Häftlings Murat Kurnaz - im Film versucht sie, ihren Sohn aus dem US-Gefangenenlager zu befreien.



"Alter Schwede", sagte Kaptan am Freitagabend und bedankte sich unter anderem bei der Akademie, den anderen nominierten Frauen und ihrer Familie. Kaptan würdigte in ihrer Dankesrede auch die Lebensleistung von Anwalt Bernhard Docke und Rabiye Kurnaz, die beide im Saal saßen.



Der Film von Andreas Dresen gewann zudem eine Lola in Silber, die Auszeichnung in Bronze ging an "Große Freiheit".