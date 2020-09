Zunächst sei die Seuchenprävention in Deutschland sehr gut, was Trinkwasser-, Nahrungsmittel- und Tierkontrollen betrifft, erklärt Roselieb vom Institut für Krisenforschung. Einzelne Menschen, die Viren aus anderen Ländern einschleppen, könnten meist schnell isoliert werden. "Man würde die Personen im Idealfall noch am Flughafen oder am Schiffsterminal aus dem Verkehr ziehen und behördlich befragen, mit wem sie in Kontakt standen", sagt Roselieb. In Deutschland leben die Menschen nicht so dicht beieinander wie in chinesischen Millionenstädten - der Kreis der Angesteckten, bis das Virus auffällt, sei kleiner.