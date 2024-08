Bier, Wurst und Auto: Deutschland im Klischee-Check

Auch wenn Dichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) im "Lied der Deutschen" - aus dem die deutsche Nationalhymne entspringt - kein Bier erwähnt, sondern Wein ("Deutscher Wein und deutscher Sang, sollen in der Welt behalten ihren alten schönen Klang"), so denken im Ausland viele vor allem an Bier, wenn sie das Wort "Germany" hören. Besonders wohl ans Oktoberfest in München