Irgendwo auf dem niedersächsischen Land: vier Männer in orangenen Warnwesten, jede Menge Stative, Lote und mysteriöse Zahlencodes. "Eins, zwoundzwanzig!". Der Aufbau ist Teil einer deutschlandweiten Kampagne: An insgesamt 250 so genannten geodätischen Grundnetzpunkten in allen Bundesländern wird gemessen.