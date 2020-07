Wer nicht so gern den Müßiggang am Strand pflegt, für den eignet sich vielleicht Voluntourismus: Man packt mit an und übernachtet kostenlos. Auf einem Bauernhof, einer Alm, einem Segelschiff. Oder man hilft auf dem Campingplatz einer jungen Mutter aus. Die Berliner Jenny und Malte landeten so am Rande des Teutoburger Walds. Und lernen: Mitteldeutschland hat mehr zu bieten als Wald.