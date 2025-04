Prozess gegen Zwanziger eingestellt: DFB rückt auf Anklagebank

Es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall im Zusammenhang rund um die Vergabe der Fußballweltmeisterschaft 2006, so der Anklagevorwurf, der seit 2015 erhoben wird. Konkret: Um eine Zahlung aus dem April 2005 des DFB an die FIFA in Höhe von 6,7 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland.



In der 2007 abgegebenen Steuererklärung des DFB hätten die Angeklagten Ex-Generalsekretär Horst R. Schmidt, sowie die Ex-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger diese Summe zu Unrecht als Betriebsausgabe angesetzt, also eine falsche Steuererklärung abgegeben.