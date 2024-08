Botsuana: Zweitgrößter Diamant gefunden - Größe von Avocado

In Botsuana hat eine Bergbaufirma den laut Experten zweitgrößten Diamanten der Welt gefunden. Der Edelstein mit 2.492 Karat wurde in der Karowe-Diamantenmine im Nordosten des südafrikanischen Landes entdeckt und geborgen. Dabei kam Röntgentechnologie zum Einsatz, wie das kanadische Unternehmen Lucara Diamond am Donnerstag mitteilte.