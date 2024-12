Schuss auf Zwölfjährigen: Jugendlicher unter Verdacht

Kopfschuss auf Zwölfjährigen : Jugendlicher nach Schüssen auf Kind verhaftet

17.12.2024 | 17:42 |

Nach einem Schuss auf einen Zwölfjährigen in Dietingen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der Junge war am Sonntag mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik geflogen worden.